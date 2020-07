Alla Sardegna Arena, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Sardegna Arena”, l’Udinese affonda il Cagliari nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. Decide il gol di Okaka in avvio di una gara dai ritmi bassi e altalenanti. Tanti errori da ambo le parti, ma alla fine i bianconeri agganciano i rossoblù in classifica.

Sintesi Cagliari Udinese 0-1 MOVIOLA

90’+6 – Fine partita

90’+4 Occasionissima Cagliari – Joao Pedro riceve da Simeone e tocca da due passi: Musso spiazzato ma palla che esce a fil di palo

90′ – L’arbitro Pasqua concede sei minuti di recupero

89′ Ammonizione Cagliari – Nandez ammonito, era in diffida e salterà la Juventus

80′ Conclusione Cagliari – Bella azione dei rossoblù con Nandez che trova la sponda di Joao Pedro, irrompe Simeone che dal limite sfiora l’incrocio

69′ Occasione Cagliari – Mattiello entra in area da sinistra eludendo de Paul, destro violento che Musso respinge di pugno

63′ Occasione Udinese – Contropiede in massa dei bianconeri, alla fine è Okaka a tirare ma il suo destro sporco è preda di Cragno

53′ Triplo cambio Cagliari – Zenga cerca forze fresche: dentro Pereiro, Faragò e Mattiello

46′ Inizio secondo tempo

45’+4 Intervallo

45′ Conclusione Udinese – De Paul si smarca bene al limite dell’area e conclude di destro, rasoiata che sibila al lato del palo lontano

39′ Gol annullato all’Udinese – Lasagna si invola in contropiede e fulmina Cragno, ma si alza la bandierina: l’attaccante era partito in offside

28′ Punizione Cagliari – Joao Pedro calcia dai 25 metri ma il tiro è fiacco e facile preda di Musso

25′ Occasione Udinese – Dopo una serie di rimpalli de Paul si ritrova il pallone sul dischetto, ma il suo piatto è debolissimo e Cragno abbranca

15′ Infortunio Nuytinck – Il giocatore alza bandiera bianca per un problema alla caviglia sinistra

14′ Conclusione Cagliari – Lykogiannis calcia una punizione dal vertice dell’area, palla debole e centrale

2′ GOL UDINESE – Bianconeri già in vantaggio con Okaka, rapido a girarsi in area e battere Cragno in diagonale

1′ Fischio d’inizio

Migliore in campo: de Paul PAGELLE

Cagliari Udinese 0-1: risultato e tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane (53′ Mattiello), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis (53′ Faragò); Ionita (88′ Birsa), Ladinetti (53′ Pereiro), Nandez; Ragatzu (78′ Marigosu); Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Carboni, Walukiewicz, Lombardi, Rog, Gagliano, Paloschi. Allenatore: Zenga.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck (16′ Samir); Stryger Larsen, de Paul, Walace, Sema, Zeegelar (81′ ter Avest); Lasagna, Okaka (68′ Nestorovski). A disposizione: Nicolas, Perisan, Mazzolo, Fofana, Ballarini, Palumbo, Lirussi, Oviszach, Compagnon. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Ammoniti: Stryger Larsen (U), Ionita (C), Nandez (C)

Marcatori: 2′ Okaka (U)