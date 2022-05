Cagliari, Vicario si esalta: due club di Serie A se lo contendono

Al termine della stagione, Vicario rientrerà al Cagliari dal prestito all’Empoli: due club di Serie A se lo contendono

L’edizione odierna de Il Tempo tesse le lodi a Guglielmo Vicario, protagonista ieri di una prestazione brillante e di carattere nel match con la Salernitana.

La stagione del portiere del Cagliari, ora in prestito all’Empoli, non è passata di certo inosservata e, stando a quanto riporta il quotidiano, sia Lazio che Fiorentina avrebbero messo sulla lista della spesa per la prossima sessione di calciomercato proprio il nome dell’estremo difensore friulano che, a fine stagione tornerà in Sardegna per decidere il proprio futuro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24