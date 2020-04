Cagliari, Zenga: «Gruppo fantastico. Maran grandissimo allenatore»

Il tecnico del Cagliari Zenga ha parlato della sua esperienza al Cagliari: «Maran grandissimo allenatore. Trovato un gruppo fantastico»

Walter Zenga ha parlato delle prime settimane trascorse a Cagliari, senza poter esordire a causa dell’emergenza Coronavirus: «Questo mese ad Asseminello mi è servito tantissimo, perché mai come in questo momento conosco tutte le sfumature sia del centro sportivo, sia del club, sia dei giocatori. Ho avuto tutto il tempo a disposizione per studiarmi bene le caratteristiche dei miei giocatori, a livello tecnico e tattico, ma anche in merito a come reagiscono a determinate situazioni sia negative che positive».

«Obiettivi? Il fatto che io abbia sostituito un grandissimo allenatore come Maran è solo uno stimolo in più per poter cercare di fare le cose bene come lui le aveva iniziate. Rolando ha fatto un lavoro eccezionale, ho trovato un gruppo fantastico: lo ringrazio per quello che ha fatto e cerco di proseguire quello che lui ha iniziato», ha concluso il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky Sport.