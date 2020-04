Cagliari, Zenga: «Ripresa Serie A? Tempi lunghi, dobbiamo prepararci»

L’intervento di Walter Zenga, allenatore del Cagliari, nel corso della chiaccherata su Instagram con Lele Adani

Ospite della diretta Instagram di Lele Adani, opinionista di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A e delle sue impressioni sul Cagliari.

CLICCA QUI PER L’INTERVENTO INTEGRALE DI MISTER ZENGA

RIPRESA CAMPIONATO – «Qui a Cagliari ho potuto fare pochi allenamenti ma già a marzo avevamo programmato allenamenti a gruppetti e con distanze perché volevamo prepararci a tutto. Sento parlare di ripresa o no del campionato, ma parliamo di tempi lunghi e dobbiamo prepararci. Se si riprende dopo tre mesi di stop è evidente che serva una grande attenzione sulla preparazione fisica. Se poi fra due mesi saremo ancora nella situazione attuale vorrà dire che ci saranno ancora problemi ben più gravi del calcio».

CAGLIARI – «La squadra è stimolante. Era entrata in una impasse strana dopo aver fatto molto bene con Maran. Poi sono entrati in stallo, ma hanno grandissime qualità. Quando hai un Joao Pedro che ti fa un gol come quello con la Roma, o uno con i numeri di Nandez vuol dire qualcosa. Pereiro in Champions ha giocato in diversi ruoli ad alti livelli, ovviamente avrà bisogno di un po’ di ambientamento ma è un bel giocatore».