Cagliari, Zenga: «Serie A? Disponibile a concludere la stagione»

Il tecnico del Cagliari Zenga ha dato piena disponibilità alla conclusione del campionato di Serie A: le sue dichiarazioni

Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto in casa Cagliari in relazione all’emergenza Coronavirus. Inevitabile per il tecnico rossoblù parlare dell’eventuale ripresa della Serie A.

«Cosa farei? Non entro nel merito giuridico della questione, per quanto riguarda la proroga di contratti e prestiti. La mia disponibilità è quella di concludere la stagione entro il 2 agosto, che è la data fissata. Il mio problema riguarda salvaguardare anche la salute dei miei, ci vuole almeno un mese per portare a condizione i giocatori. Ci sono problematiche non semplici da superare».