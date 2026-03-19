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Caicedo, torna in campo? La Kings League valuta l’ingaggio dell’ex calciatore della Lazio! Ecco dove potrebbe giocare

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

53 minuti ago

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Caicedo, possibile ritorno a sorpresa: l’ex attaccante della Lazio finisce nel mirino della Kings League e dei Caesar

Il nome di Felipe Caicedo torna a circolare con forza tra i tifosi della Lazio e gli appassionati di calcio italiano. Dopo il ritiro, l’ex centravanti biancoceleste potrebbe infatti rimettersi in gioco in una veste completamente nuova, lontano dai campionati tradizionali ma comunque sotto i riflettori. Una possibilità che sorprende e incuriosisce, soprattutto considerando il legame speciale che l’attaccante ecuadoregno ha mantenuto con il pubblico laziale.

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Secondo quanto riportato da controcalciotv su Instagram, sarebbero in corso contatti tra Caicedo e i Caesar, squadra protagonista nella Kings League. La voce ha immediatamente acceso l’interesse dei tifosi: il ricordo dei suoi gol pesanti, spesso decisivi nei finali di gara, è ancora vivo. L’idea di rivederlo in campo, seppur in un contesto diverso dal calcio professionistico, rappresenta un richiamo forte e capace di generare entusiasmo.

I dialoghi tra i Caesar e Caicedo sarebbero concreti, anche se tutto dipenderebbe dalla volontà del giocatore, attualmente in Ecuador. La trattativa è dunque ancora in fase embrionale, ma il club di Er Faina ed En3rix starebbe valutando seriamente l’operazione, fiutando l’occasione di portare nella competizione un nome noto e molto amato. Un eventuale arrivo di Caicedo garantirebbe grande visibilità alla squadra e, più in generale, alla Kings League, che punta sempre più su personaggi di richiamo per aumentare spettacolo e attenzione mediatica.

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