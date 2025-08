Torino, Cairo presenta Baroni: «Vi svelo perchè ho scelto lui. Cedere il Toro? Non ho ricevuto offerte»

Urbano Cairo in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del patron granata in occasione della presentazione di Marco Baroni, le sue parole

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo torna a parlare in conferenza stampa. Questo pomeriggio, venerdì primo agosto 2025, il patron del Torino presenta il nuovo allenatore dei granata mister Marco Baroni. Vediamo le dichiarazioni dell’imprenditore alessandrino raccolte LIVE durante l’evento.

La conferenza stampa del presidente del Torino Urbano Cairo:

Buongiorno presidente Cairo. Perché ha scelto Marco Baroni come nuovo allenatore del Torino?

«Non lo conoscevo personalmente, l’ho incontrato, mi ha fatto una impressione eccellente. Lo avevo seguito per i risultati ottenuti e il lavoro fatto con i giovani. Il suo percorso mi aveva colpito, e l’incontro mi ha confermato che fosse la persona giusta per noi. Così tutto è nato»

Qualche mese or sono aveva aperto alla possibile cessione del Torino. Ora ci sono cambiamenti nella sua posizione?

«Ho una responsabilità verso i tifosi del Toro, che vogliono vedere la squadra crescere. A novembre ho dato la mia disponibilità in un evento RCS, ma da allora non ho ricevuto offerte per l’acquisto del Torino. Vado avanti con determinazione. Fra poco saranno vent’anni e il mio obiettivo è quello di investire, migliorare la squadra e la società. Non devo rimanere a vita al Toro, ma se qualcuno manifestasse un’intenzione seria di acquisto, è importante valutare che tipo di persona è. Abbiamo visto troppe volte squadre importanti essere cedute in mani sbagliate. Se guardiamo alla classifica di vent’anni fa, molte squadre tra le prime 5-6 oggi sono in situazioni molto diverse. Ho preso un Torino fallito, ora siamo al nono posto negli ultimi tredici anni per punti fatti. Non è ciò che un tifoso desidera, ma è sicuramente un passo avanti rispetto alla situazione di partenza. Tutto è migliorabile. Il Filadelfia oggi c’è, così come il centro sportivo Robaldo, che dal 11 agosto sarà a disposizione per il settore giovanile, e a gennaio avremo una nuova palazzina con spogliatoi, uffici e sale riunioni. Il settore giovanile sta producendo risultati concreti, non solo in termini di titoli ma anche di giocatori che emergono. Mi rendo conto che alcuni vogliano di più, ma anche io non mi accontento. Non lo faccio nelle mie altre attività e non lo faccio nemmeno al Torino. Dopo il periodo difficile del Covid, ci siamo ripresi bene con Juric. Nelle ultime due stagioni siamo stati in corsa per l’Europa fino all’ultima giornata. È un buon percorso, ma c’è ancora molto da fare».

Presidente Cairo. Ci spiega il rinnovo di Zapata? Arrivato durante il suo infortunio, un bel segnale…



«Zapata ha dimostrato di avere qualità incredibili, sia come calciatore che come persona. È un leader e una persona speciale. Quando si è fatto male, abbiamo deciso di rinnovargli il contratto come segno di fiducia, anche se non ne ha bisogno. Ha molto apprezzato il gesto»

Parliamo di mercato. Cosa manca per completare la rosa?

«L’obiettivo era arrivare al 90% della rosa pronta per il ritiro, ma non ce l’abbiamo fatta. Il mercato è complicato e dipende da molti fattori esterni. Oggi siamo al 90%, a parte il terzino sinistro e un esterno destro, mancano ancora alcune pedine. Se dovesse uscire qualcuno, lo sostituiremo. Ma oggi la rosa ha tutti i titolari. In difesa ci sono coppie per tutti i ruoli, tranne che per il terzino sinistro e l’esterno destro. Ngonge ha perso un po’ di condizione, ma è un giocatore che recupera rapidamente. A sinistra abbiamo Njie e Aboukhlal, a destra c’è Ngonge. In attacco ci sono Zapata, Sanabria e Adams. A centrocampo siamo sei giocatori: Anjorin, Ilic, Casadei, Gineitis, Tameze, Ilkhan. Se qualcuno dovesse partire, interverremo per sostituirlo. In totale mancano tre giocatori per completare la rosa».

L’obiettivo sembra quello di sistemare il bilancio del Torino?

«Guardando dal 2020-21, abbiamo speso più di quanto abbiamo venduto, ma abbiamo cercato di riequilibrare la situazione. Nel 2022-23 abbiamo venduto Bremer, ma abbiamo investito anche su Schuurs e altri giocatori per bilanciare il gap degli anni precedenti. Abbiamo fatto acquisti importanti, ma non solo: l’anno scorso abbiamo venduto un po’ più di quanto comprato, ma ora siamo in una situazione positiva, con circa 22 milioni spesi e 40 incassati. Se ci sono opportunità, siamo pronti a fare investimenti, ma vogliamo sempre privilegiare giovani con grande potenziale»

Presidente Cairo, è intenzionato a procedere con l’acquisto dello Stadio?

«Ci siamo sentiti con il sindaco, abbiamo programmato un incontro a settembre. L’obiettivo è acquistare lo stadio per sviluppare le strutture del Torino, ma non ci sono secondi fini, come una possibile vendita del club. Se ci saranno le condizioni, vogliamo prendere lo stadio per dare al club la possibilità di crescere ulteriormente, come ha fatto la Juventus. Ci aspettiamo che le condizioni siano simili a quelle della Juve, come previsto dalla delibera del 2003»

Quali sono i prospetti di questa squadra, dove può arrivare?

«Non sono un tecnico, quindi non mi metto a fare analisi sul potenziale della squadra. È meglio che ne parliate con l’allenatore, Vagnati e Moretti. Io sono qui per fare il possibile affinché la squadra possa crescere, ma la competenza tecnica è loro».

Domanda di CalcioNews24: Buongiorno presidente Cairo. Abbiamo parlato di alcune cessioni eccellenti del Torino. Arriverà mai il giorno in cui il Toro avrà la forza economica – e anche l’ambizione – per poter trattenere i propri big?

«Il calcio è cambiato, anche il Napoli, che ha vinto due scudetti, ha dovuto vendere Kvara e Osimhen. Non è una questione che riguarda solo il Toro, ma è un tema che tocca tutte le squadre. Se non vendi i tuoi top giocatori, rischi di perderli a zero, come è successo a Skriniar con l’Inter. Il Milan non è certo una squadra di poco valore, eppure ha dovuto vendere Tonali e Theo Hernandez»