Urbano Cairo torna a farsi sentite, il patron del Torino parla dopo Torino Empoli, dal sogno Europa a Casadei, gli allenamenti al Fila, Vanoli ed altro

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). «Sognare è lecito» parola di Urbano Cairo che, intervenuto dopo l’importante vittoria casalinga maturata ieri sera contro l’Empoli, è tornato a menzionare le ambizioni europee del suo Torino.

Tra i tanti temi trattati dal patron con i giornalisti ai margini del successo (1 a 0 complice il gol di Nikola Vlasic) anche i nuovi arrivati all’ombra della Mole, il rinnovo di Paolo Vanoli, l’infortunio di Zapata e non solo. Vediamo qui riportate per iscritto le dichiarazioni dell’editore di Masio, al termine di queste la video intervista realizzata da CalcioNews24 presente sul posto per l’evento.

Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo dopo la vittoria contro l’Empoli:

Presidente Cairo, cos’è mancato al Torino quest’anno per fare quell’ultimo step.

«Mah non lo so, adesso guardiamo le cose buone. Quando si fa male Zapata (infortunio al crociato ad inizio stagione, ndr) dopo sette partite…c’è stato un contraccolpo. Poi il mister col nuovo sistema ha cambiato tutto positivamente, sicuramente l’impatto così non è buono. Poi ci siamo ripresi, ad un certo punto abbiamo fatto bene, poi quest’anno (2025, ndr) è stato un buon inizio anche senza i nuovi e poi coi nuovi è arrivata un’iniezione positiva»

Dove può arrivare Casadei?

«Intanto ce lo godiamo, perché sta facendo benissimo. Se ricorda l’ex centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ed è un giocatore unico in Italia per le sue caratteristiche? Sì, è veramente fortissimo, fisicamente forte, tecnicamente è bravo, di testa sono tutte sue, gli inserimenti importanti…ha fatto tanti gol e ne farà tanti ancora secondo me. Anche Biraghi si è inserito bene, anche Elmas benissimo. Quelli che c’erano han fatto tutti bene. Vlasic sta facendo direi che sta facendo la sua migliore stagione con noi. Poi Maripan là dietro e Lazaro che ha fatto sei assist… quindi dire che sta facendo niente male».

Un super cammino in questo 2025 per il Torino…

«Abbiamo, se si fa il confronto con l’andata, con le stesse partite dell’andata ora al ritorno abbiamo sette punti in più. Una vittoria sporca? Eh hai ragione, forse meritavo quasi più a Parma. Ma questa l’hanno voluta fortemente e ho visto un Empoli molto vivo, molto aggressivo, uomo su uomo, aggressivo. Secondo me loro hanno tutte le chance per fare un buon finale»

Ma per Cairo c’è ancora tempo di sognare l’Europa?

«Chiaro che quelle davanti corrono tanto…anche oggi il Milan ha vinto, quindi i punti dal settimo posto sono nove: che non sono pochi. Però, secondo me dobbiamo fare partita dopo partita, cercando di vincerne il più possibile e poi vediamo. Quindi Sognare è lecito? Certo, ad occhi aperti e anche chiusi (ride, ndr).

Ultimamente va sempre al Fila in settimana…

«Tutte le settimane sì s’ ormai è un appuntamento fisso (ride, ndr). Quando ci sono dei buoni risultati è poi anche bello. Se c’è un po’ di scaramanzia? Beh sì anche ci mancherebbe altro…Però vado perchè mi fa piacere. C’è un buon rapporto col mister, coi ragazzi. Anche oggi prima della partita c’è stata la merenda. Così come sono andato a Monza, a Parma a pranzo. Sono tre partite dove ho rifatto le cose che facevo all’inizio»

(Domanda di CalcioNews24) Con mister Vanoli è già in programma il rinnovo contrattuale?

«Abbiamo un contratto di due anni, più un anno di opzione. Abbiamo davanti a noi ancora due anni e mezzo. Però dai, ne parleremo. Non è una cosa immediata, abbiamo ancora un anno e poi un anno di opzione»

