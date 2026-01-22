Torino, Cairo promette: «Con Petrachi pensiamo a migliorare il Toro. Baroni? Ci siamo detti questa cosa»

Torino, il patron Urbano Cairo fa il punto sulle trame del calciomercato con il ds Gianluca Petrachi, poi svela cosa si è detto con mister Marco Baroni

«Io e il ds Gianluca Petrachi siamo al lavoro giorno e notte per migliorare il Torino». Parola di Urbano Cairo, patron del club piemontese, intervenuto ai margini della presentazione della 24a edizione della Wizz Air Milano Marathon. Come riporta Il Corriere l’imprenditore – oltre concentrarsi proprio sulla Milano Marathon organizzata da Rcs Sport & Events – ha avuto modo di fare il punto anche sul calciomercato del Torino. Dopo aver ufficializzato Rafa Obrador (ultimo e fin qui unico colpo messo a segno per la prima squadra) l’imprenditore promette nuovi innesti.

Un regalo per i tifosi del Torino dal presidente Cairo?

«Ma io il regalo voglio farlo prima di tutto a me stesso, migliorare il Toro è una cosa a cui tengo molto. Quello di gennaio è un mercato non facile ma stiamo lavorando: è arrivato Obrador dal Benfica, è un quinto di sinistra di qualità cresciuto nella cantera del Real Madrid, è un 2004 con belle prospettive. E poi abbiamo preso Rivas, colombiano del 2008 che rafforzerà la Primavera, ha fatto un bel Mondiale Under-17 mettendosi in evidenza. Ora l’obiettivo è fare ancora qualcosa di buono».

Sul campo il presidente del Torino Urbano Cairo spiega:

«Lo dicevo ieri sera al mister Marco Baroni: abbiamo dato prova di essere un’ottima squadra, andando a vincere due volte a Roma, battendo il Napoli in casa, vincendo partite che mi hanno dato grande soddisfazione come a Verona o in casa del Sassuolo. Otto clean sheets non sono pochi. Ma poi abbiamo preso troppi gol, quindi abbiamo fatto un po’ di altalena: io e Baroni ci siamo detti che dobbiamo trovare più continuità»

GUARDA QUI IL VIDEO – Torino, Obrador è in città: l’arrivo per le visite mediche