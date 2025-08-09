Torino, parla Cairo: «Che campagna acquisti! Simeone? Inseguito da tempo, Schuurs…»

Urbano Cairo torna a parla in televisione, ecco le dichiarazioni del patron del Torino a Sky Sport, così tra mercato, obiettivi, presente e futuro

Alla fine ad assicurarsi la finale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo è stata la Primavera del Torino. Cairo, Urbano, era – ovviamente – presente allo Stadio Moccagatta, giusto in tempo per premiare i giovani granata prima di apparire dinanzi alle telecamere di Sky Sport. Ecco dunque le dichiarazioni dell’editore, dal calciomercato alla rosa che verrà consegnata nelle mani di mister Marco Baroni. Tanti i temi affrontati dall’alessandrino nella sua terra natia questa sera, eccone alcuni:

Presidente Cairo, ci racconta il corteggiamento per Simeone?

«Io ci tenevo a prenderlo nel 2017, quando avevamo ancora Belotti. Poi però non ci riuscii perché la Fiorentina fece un’offerta migliore. Ma per me era già un attaccante importante. Poi l’ho seguito, prima alla Fiorentina, poi al Cagliari e poi al Verona prima del Napoli. Quando è arrivato lì riprovai a prenderlo perché aveva poco spazio. Anche lì non ci riuscimmo, poi quest’anno finalmente siamo riusciti a vincere le resistenze del Napoli. Lui è uno da Toro, con una grinta incredibile. Ha 30 anni quindi è nel pieno della maturità. Nelle ultime due stagioni ha fatto bene ma ha giocato poco quindi ha una voglia incredibile e spero faccia un anno speciale».

Ha in mente un colpo che avrebbe voluto fare nei 20 anni di Torino?

“Durante le campagne acquisti ci sono tanti giocatori che vuoi prendere, poi io sono uno che dimentica le cose (ride, ndr)… Ma non vivo di rimpianti, quelli che non ho preso pazienza. Sono felice di questi 20 anni, poi altro si poteva fare meglio ma vediamo…non è detto che non succeda. L’importante è avere ottimismo. Quest’anno c’è stata un po’ di contestazione ma stiamo facendo una delle migliori campagne acquisti sotto la mia gestione”.

E’ il miglior Torino della sua gestione?

«Mah…questo non posso dirlo io. Però posso dire che stiamo cercando di fare una squadra con un potenziale offensivo importante. Abbiamo due prime punte come Simeone e Zapata. Poi Ngonge, Vlasic e gli altri…C’è anche Sanabria che però ha molte richieste. Poi abbiamo aggiunto Anjorin, al Chelsea era di grandissimo potenziale poi ha avuto qualche infortunio. Anche in difesa abbiamo mantenuto e inserito Ismajli. Quindi direi bene. Abbiamo dato via Milinkovic che aveva una clausola e lui ha accettato e abbiamo preso Israel. Poi però il resto lo dirà il campo, se faremo risultati migliori del passato».

Come procede il rientro di Schuurs?

«Schuurs per il momento non lo recuperiamo, non è ancora pronto. Io aspetto Zapata, lui sì che sta progredendo bene. Potrebbe essere a tutti gl effetti un bell’acquisto, perché purtroppo lo scorso anno non lo abbiamo avuto. Noi abbiamo fatto molte cose da Toro, poi però tutto è migliorabile. Da parte mia e di chi è qua non è mai mancato l’impegno, poi a volte riesci e a volte no. Adesso sono 14 anni che siamo in Serie A, ora l’obiettivo è fare ancora meglio e in questo farò il miglior mercato possibile magari aggiungendo ancora qualcosa».