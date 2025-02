Calabria Bologna, UFFICIALE l’arrivo dell’ex capitano del Milan. Il comunicato della società rossoblu

Calabria Bologna, ufficiale l’arrivo del terzino ex Milan. Ecco il comunicato della società rossoblu sulla fumata bianca dell’affare

Ora è ufficiale: Calabria è un nuovo giocatore del Bologna. A seguito il comunicato sul nuovo terzino rossoblu.

IL COMUNICATO

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Davide Calabria dall’AC Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Terzino destro classe ’96 di ordine e di spinta, alla prima esperienza lontano dal Milan dopo 11 stagioni in Prima squadra, Davide ha caratteristiche di estremo dinamismo, velocità specialmente sul lungo, senso tattico e resistenza. Lanciato da Inzaghi e Mihajlovic più di 10 anni or sono dopo i successi a livello giovanile, dall’età di 21 anni ha compiuto una maturazione progressiva che lo ha portato ad ottenere in ogni stagione fra le 30 e le 40 presenze, dimostrandosi fra i più costanti ed affidabili interpreti del proprio ruolo in ambito nazionale: nel biennio 2020-2022 frequenta Coverciano chiamato dal ct Maldini (7 partite con l’Italia maggiore dopo le 19 in U21), mentre nel Milan debutta in Europa League e in Champions, diventa capitano della squadra, ottiene da Stefano Pioli la piena fiducia dopo gli anni con Brocchi, Montella, Gattuso e Giampaolo in cui spesso è stato preferito ai colleghi di reparto Abate e Conti.

L’annata 2020-21 è quella dell’exploit di Calabria, con un crescendo di prestazioni – capacità di distruggere il gioco avversario, esecuzione diligente delle marcature preventive, sicurezza in impostazioni, qualità nel lancio lungo – che ne fanno un pilastro del Milan che torna in Champions dopo parecchio tempo e nella stagione successiva vince lo scudetto (anno da 26 gare e 2 gol per Davide). Chiuso il quinquennio di Pioli, con Fonseca e Conceicao nell’attuale 2024-25 è sceso in campo 7 volte in campionato, una in Coppa Italia con gol al Sassuolo, 5 in Champions e una in Supercoppa nella finale vinta.

Fonte foto Bologna.it