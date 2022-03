Calciatori italiani all’estero: crollo per Donnarumma e Verratti a Monaco, derby in Turchia per Balotelli e Okaka

Tra i calciatori italiani all’estero fa molto rumore la clamorosa sconfitta del Paris Saint Germain: i parigini vengono travolti dal Monaco, nel Principato finisce con un netto 3-0. Una pesante battuta d’arresto per Pochettino che, se da una parte resta a +12 sul Marsiglia, dall’altra incassa un’altra batosta dopo l’eliminazione dalla Champions. Ed è una grande delusione anche per Donnarumma e Verratti, in campo per tutti e 90 i minuti di gara. Chi ha riposato in ottica play-off mondiale, invece, sono Emerson Palmieri e Jorginho. “Ha due partite cruciali, gli italiani sono in debito con me” ha detto Tuchel, tecnico del Chelsea, che ha spiegato così l’esclusione del centrocampista.

Delusione per il Friburgo e Grifo

Mezzo passo falso, invece, per Grifo e il suo Friburgo, fermati sullo 0-0 dal modesto Furth. Una battuta d’arresta in chiave Europa per la squadra dell’attaccante italiano, che non riesce ad andare in gol contro il fanalino di coda della Bundesliga. Esposito prosegue nel proprio periodo positivo e il Basilea vince ancora, con il classe 2002 che firma un assist sui quattro gol realizzati dalla squadra per battere il Grasshopper. Vittoria per la Stella Rossa di Piccini, pari in Grecia per Brignoli e Macheda.

Doppio derby in Turchia

In Turchia è stata giornata di derby per i vari calciatori italiani. Balotelli ha sfidato Okaka, Super Mario ne è uscito vincitore: l’Adana Demirspor vince 2-1, l’ex Inter gioca 21 minuti e l’ex Sampdoria è protagonista per tutta la gara. Dall’altra parte, invece, Viviano trionfa contro Bertolacci: l’estremo difensore mantiene inviolata la porta del Fatih Karagümrük, che batte 3-0 il Kayserispor.