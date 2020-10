Calcio Estero NEWS LIVE: infortunio per Kane, Mbappé sfida CR7

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Ancora problemi per Kane – Harry Kane è in dubbio per la partita di Nations League contro il Belgio a causa di un infortunio muscolare patito nell’ultimo allenamento.

Sfida spietata – L’Equipe ha dedicato la sua prima pagina alla sfida di questa sera fra Francia e Portogallo mettendo uno contro l’altro i protagonisti più attesi: Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo.

Voici la une du journal L'Équipe ce dimanche 11 octobre.

🗞 Le journal : https://t.co/8FVch5vHMZ pic.twitter.com/eAYCXr8vFB — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 11, 2020

Robinho al Santos – Ultima tappa nella carriera di Robinho che firma per il Santos annunciando di fatto il suo ritiro. I dettagli.

Jorginho, prove di rinnovo – Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Chelsea ha mosso i primi passi per rinnovare il contratto di Jorginho.

Troppi agenti, affare sfumato – L’intervento di troppi agenti ha fatto saltare il passaggio di M’Baye Niang al Saint Etienne nonostante avesse già sostenuto le visite mediche.