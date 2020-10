Calcio Estero NEWS LIVE: lo sfogo di Suarez

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Argentina, Martinez Quarta tra i migliori – Olè ha eletto tra i migliori in campo della partita Argentina-Ecuador, il neo difensore della Fiorentina Martinez Quarta.

Gotze e la scelta del PSV – Mario Gotze ha parlato dei motivi che lo hanno portato al PSV: «Avevo molte offerte, ma ho scelto questa squadra per la sua filosofia di gioco».

Lo sfogo di Suarez – Dopo la partita tra Uruguay e Cile, Luis Suarez ha parlato di quanto accaduto nell’ultimo periodo a Barcellona: «Ho pianto per quello che ho passato. Non ho preso molto bene i messaggi del club che mi cercavano una soluzione per cambiare aria. Soprattutto per i modi. Ci sono cose che non si sono sapute. Però allenarsi e venire messo da parte nelle partitelle 11 contro 11…».