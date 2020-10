Calcio Estero NEWS LIVE: Haaland al Real Madrid, la rabbia di Wenger

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Haaland al Real Madrid – Secondo l’apertura di Marca, il Real Madrid ha individuato il proprio obiettivo di riserva nel momento in cui fallisse l’assalto a Kylian Mbappé: si tratta di Erling Haaland del Borussia Dortmund.

Magath attacca Guardiola – L’ex tecnico del Bayern Monaco Felix Magath ha attaccato Pep Guardiola e il tiki taka affermando alla Bild: «Senza Messi, questo sistema di gioco non gli avrebbe portato così tanti successi. Infatti non ha vinto la Champions League con il Bayern o il Manchester City».

Tre colpi per il Barça – Il Barcellona a Gennaio tornerà alla carica per tre obiettivi di mercato già cercato nel corso dell’ultima sessione: si tratta di Eric Garcia, Memphis Depay e Georginio Wjinaldum.

La rabbia di Wenger – Arsene Wenger ha parlato con la BBC commentando la situazione di Mesut Ozil all’Arsenal: «Credo che sia uno spreco per lui perchè è in una fase di carriera in cui può dare tanto e anche per l’Arsenal è uno spreco perchè è un talento straordinario».