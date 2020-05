Calcio femminile, prorogata sospensione attività: il comunicato

La FIGC ha disposto la sospensione delle attività sportive per il calcio femminile: il comunicato ufficiale della Federazione

La FIGC ha prorogato al 17 maggio la sospensione delle attività riguardanti il calcio femminile, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il comunicato ufficiale.

«Nuovo rinvio per partite di Serie A TIMVISION, Serie B e Coppa Italia TIMVISION. Alla luce dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Coronavirus, la Divisione Calcio Femminile ha disposto con apposito provvedimento (Comunicato Ufficiale n° 112) la sospensione delle gare in programma durante tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni del DPCM del 26 aprile e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse».