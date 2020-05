Calcio femminile, Rapinoe: «Non smetteremo di lottare per l’uguaglianza»

Megan Rapinoe non si arrende. Si attende un ricorso dopo che il giudice Gary Klausner ha deciso di respingere la richiesta delle calciatrici alla federcalcio americana di una parità di retribuzione rispetto ai colleghi maschi.

«Non smetteremo mai di lottare per l’UGUAGLIANZA», ha annunciato con orgoglio la giocatrice del Reign.

We will never stop fighting for EQUALITY.

— Megan Rapinoe (@mPinoe) May 2, 2020