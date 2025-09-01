Calcio femminile, super colpo Juventus: ai dettagli l’ingaggio di Wälti dall’Arsenal. Le bianconere stanno per accogliere una top player

La Juventus Women chiude il suo calciomercato estivo con un acquisto di caratura internazionale, assicurandosi le prestazioni della centrocampista svizzera Lia Wälti. L’operazione, ormai ai dettagli finali, porta a Torino una delle migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, proveniente dall’Arsenal. A riportarlo è JuventusNews24.com.

Questo trasferimento segna un momento cruciale per il club bianconero e per l’intera Serie A Femminile. L’accordo con la giocatrice è totale, e restano da definire solo gli ultimi passaggi formali con il club inglese. La trattativa è stata condotta con successo da Massimiliano Mazzetta, Deputy Women’s Football Director, che consegna a coach Massimiliano Canzi una regista di classe ed esperienza inestimabili.

L’arrivo di Lia Wälti alla Juventus Women non è un semplice acquisto, ma un vero e proprio affare storico. In un’estate che ha visto la Serie A Femminile salutare talenti come Sofia Cantore, l’ingaggio di una top player del calibro della nazionale svizzera lancia un segnale forte sulle ambizioni del campionato italiano. La sua leadership, la visione di gioco e la capacità di dettare i tempi saranno fondamentali per le sfide in Italia e in Europa.

Il mercato della Juventus Women si conclude così con un colpo da novanta, un innesto che alza drasticamente il livello tecnico e strategico della rosa. I tifosi bianconeri possono sognare in grande: Lia Wälti è pronta a prendere in mano le chiavi del centrocampo e a guidare la squadra verso una stagione da protagonista assoluta. L’asse Torino-Londra si conferma strategico, portando in Italia una stella indiscussa del calcio femminile.