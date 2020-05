Calcio in lutto: morto il 23enne Mbulu

Nuovo lutto nel mondo del calcio dopo la morte di Joseph Bouasse Perfection. Il giovane calciatore Christian Mbulu è scomparso all’età di 23 anni a causa di un malore improvviso.

Il giocatore militava tra le fila del Morecambe, club inglese di League Two. A darne l’annuncio è stato il Motherwell su Twitter, in cui Mbulu ha giocato durante la stagione 2018/19.

We are deeply saddened to learn of the death of our former player Christian Mbulu.

RIP Christian.https://t.co/k8YBAXAnvx pic.twitter.com/3jabxjWiWz

— Motherwell FC (@MotherwellFC) May 26, 2020