Calcio in lutto per la scomparsa di Santiago Garcia: l’ex attaccante del Godoy Cruz si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Santiago Garcia, morto suicida questa mattina nella propria abitazione di Mendoza, in Argentina.

Il 30enne uruguaiano si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. Ex attaccante del Godoy Cruz, Garcia soffriva da tempo di un’acuta depressione.