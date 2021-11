Calcio come il Super Bowl: l’IFAB valuta un intervallo da 25 minuti

La notizia arriva dal Daily Mail e avrebbe del clamoroso: l’IFAB vorrebbe cambiare le tempistiche dell’intervallo nel calcio in pieno stile Super Bowl

L’IFAB vuole cambiare l’idea dell’intervallo. Come riportato dal Daily Mail, infatti, si starebbe valutando la possibilità di passare da 15 a 25 minuti nell’intervallo.

Tutto questo per permettere la presenza di alcuni mini show come succede regolarmente in eventi come il Super Bowl. Tante le perplessità dietro alla possibile scelta, ma giovedì ne sapremo di più.