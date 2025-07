Calciomercato Genoa, occhi puntati su Colombo per rinforzare ulteriormente l'attacco. Si tratta - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi su Colombo, il giovane attaccante del Milan piace anche al Grifone

Nel vivo del calciomercato estivo, oltre ai grandi colpi delle big, emergono movimenti significativi anche per i club che puntano su giovani talenti. In questo contesto si inserisce il calciomercato Genoa, che guarda con grande attenzione alla situazione di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del Milan.

Parallelamente all’affare che porterà Samuele Ricci in rossonero, si stanno intensificando le trattative per il futuro di Colombo. Il Torino ha manifestato interesse concreto per il centravanti, ma nelle ultime ore anche il calciomercato Genoa si è mosso in modo deciso, inserendosi nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante. Un’operazione che rispecchia la strategia del club rossoblù, sempre attento alle opportunità di mercato legate a profili emergenti.

Il calciomercato Genoa sta infatti puntando su giovani di talento che possano garantire non solo presente ma anche prospettiva. Colombo, che ha già maturato esperienze in Serie A e B, rappresenta un’occasione ghiotta per rinforzare l’attacco con un giocatore fisico, tecnico e in cerca di continuità.

Resta da definire la formula del trasferimento: si valutano varie opzioni, tra cui il prestito secco, un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, oppure – anche se meno probabile – una cessione a titolo definitivo. Il Milan è intenzionato a valorizzare il proprio giovane, ma al contempo non esclude un’uscita temporanea per garantirgli minuti e crescita.

Per il calciomercato Genoa, Colombo sarebbe un innesto importante all’interno del progetto tecnico di Vieira, che potrebbe farlo crescere in un contesto competitivo e stabile. La continuità di gioco che Colombo potrebbe trovare in Liguria rappresenterebbe un vantaggio per tutte le parti coinvolte: il giocatore, il club ligure e lo stesso Milan, che ne seguirebbe l’evoluzione.

Il calciomercato Genoa si dimostra ancora una volta dinamico e intelligente, cercando di cogliere le occasioni giuste senza strafare. L’attenzione ai giovani italiani di qualità è un segnale chiaro della volontà di costruire una rosa solida ma proiettata al futuro. Colombo potrebbe diventare uno dei nomi chiave di questa sessione estiva per il Grifone.