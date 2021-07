Calciomercato Atalanta: svolta per Lammers. La situazione

Calciomercato Atalanta: Sam Lammers, attaccante olandese, potrebbe restare in nerazzurro. Il punto della situazione

Sam Lammers, attaccante dell’Atalanta, è cercato da numerose squadre di Serie A come Sampdoria, Genoa, Verona e Salernitana.

Secondo tuttosalernitana.com, però, i bergamaschi avrebbero deciso di non cedere il centravanti olandese se non dopo aver acquistato un altro elemento da inserire nel reparto offensivo. Situazione in linea con quella della Sampdoria, che prima di un eventuale nuovo arrivo dovrà necessariamente trovare una squadra agli esuberi.