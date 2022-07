Calciomercato Atalanta: tesoretto Pessina per arrivare a Pinamonti

Calciomercato Atalanta: il passaggio di Pessina al Monza procura un tesoretto di 15 milioni alla Dea, che ora punta tutto su Pinamonti

L’Atalanta pronta all’assalto decisivo per Pinamonti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con i 15 milioni – 3 di prestito oneroso e 12 di riscatto obbligato – ricevuti dal Monza per Pessina, i nerazzurri sono pronti a fare la loro mossa per l’attaccante Under 21.

La richiesta dell’Inter è ancora di 20 milioni contro i 15 della Dea, ma le due squadre potranno trovarsi a metà strada con l’offerta giusta.