Calciomercato Barcellona, Braithwaite si avvicina ai catalani

Calciomercato Barcellona, i catalani sono vicini all’accordo con Braithwaite, attaccante danese del Leganes

Martin Braithwaite sostituirà l’infortunato Ousmane Dembélé. L’attaccante danese del Leganes, come riportato da Rac 1, è a Barcellona per poter chiudere l’accordo con il Barcellona, a caccia di un nuovo attaccante dopo lo stop dell’esterno offensivo. L’agente del giocatore, Ali Dursun, sarebbe in città per discutere del trasferimento: già nelle prossime ore ci potrebbe essere l’ufficialità da parte dei due club. Setien avrà una nuova pedina a disposizione in vista dei prossimi impegni.