Barcellona, De Jong inserito nella lista dei sacrificabili sul mercato

Frenkie De Jong si appresta a lasciare il Barcellona. L’olandese inserito sulla lista dei calciatori in uscita dal club blaugrana

Come riferito da Sport, il Barcellona è pronto a muoversi sul mercato in entrata, ma prima deve liberare spazio in rosa. Tra i calciatori sacrificabili, un po’ a sorpresa, è così finito anche Frenkie De Jong.

L’olandese ha fin qui deluso le aspettative nella sua avventura blaugrana e molto presto potrebbe cambiare aria. La sua cessione porterebbe una ventata d’aria fresca nelle casse della società catalana.