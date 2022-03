Barcellona, occhi su Gayà: è lui il dopo Jordi Alba

Il Barcellona guarda al futuro e sta valutando il nome di Gayà come sostituto di Jordi Alba nelle prossime stagioni

Il Barcellona starebbe già mettendo gli occhi sui giocatori per il futuro e avrebbe messo nel mirino il terzino Gayà del Valencia.

Il capitano dei valenciani non sarebbe nella lista dei cedibili, ma avrebbe un contratto in scadenza nel 2023. Situazione che potrebbe agevolare la trattativa con i blaugrana. Lo riporta As, che aggiunge come Gayà possa essere l’erede di Jordi Alba.