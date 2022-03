Calciomercato Barcellona, offerta da 40 milioni per Raphinha

Calciomercato Barcellona, offerta da 40 milioni di euro per Raphinha. È la metà della richiesta del Leeds United

Problema in vista per l’arrivo di Raphinha al Barcellona. Il club blaugrana, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore, ha già comunicato di non avere intenzione di soddisfare la richiesta del Leeds United.

La richiesta è di £67 milioni (80 milioni di euro), ma il tabloid inglese Mirror fa sapere di un’offerta dell’esatta metà, ovvero 40 milioni di euro.