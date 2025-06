Calciomercato Bari, si lavora sulla trequarti. Dopo Distefano, trattative anche per Pagono della Roma

Il calciomercato Bari si conferma molto attivo, soprattutto sul fronte dei giovani under, con l’obiettivo di costruire una squadra che possa rispecchiare al meglio le idee tattiche del neo allenatore Fabio Caserta. Il tecnico pugliese sta lavorando per assemblare una rosa versatile e competitiva, adatta a giocare con il suo modulo preferito, sia esso il 4-3-3 o il 4-2-3-1.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, il Bari è vicino a chiudere un accordo con il Frosinone per il trasferimento di Michele Cerofolini, un giovane estremo difensore considerato un investimento importante per il futuro del club biancorosso.

In difesa e a centrocampo la dirigenza punta su due calciatori che nella scorsa stagione hanno giocato al Brescia. Il primo è il centrale difensivo Gabriele Calvani, di proprietà del Genoa, che dovrebbe arrivare in prestito senza diritti o obblighi di riscatto. Il secondo è il regista Matthias Verret, che sarà svincolato a breve, pronto a firmare per il Bari e a fornire qualità e dinamismo in mezzo al campo.

Sulla trequarti, invece, continuano i contatti con la Fiorentina per l’acquisizione di Filippo Distefano, classe 2003, capace di giocare sia da trequartista centrale che sulla corsia sinistra. Distefano ha recentemente concluso la sua esperienza al Frosinone con 2 gol in 13 presenze, dimostrando grande potenziale.

Un altro nome caldo è quello di Riccardo Pagano, classe 2004, di proprietà della Roma e allenato da Caserta nella passata stagione al Catanzaro, dove ha totalizzato 20 presenze in Serie B. La trattativa per il suo passaggio a titolo definitivo è in fase avanzata, con un incontro decisivo previsto nella prossima settimana tra le due società.

Il Bari punta così a rinforzare la rosa con giovani di talento, fondamentali per il progetto tecnico e la crescita del club.