Calciomercato Benevento: trattativa in corso per Iago Falque, intanto il club campano ha chiuso per Dabo

Il Benevento continua a lavorare per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa di livello per il campionato di Serie A. Secondo Gianluca Di Marzio per l’attacco il nome che piace è quello di Iago Falque, rientrato al Torino dopo il prestito al Genoa e adesso in uscita proprio dal club granata.

In queste ore, intanto, è arrivata pure la fumata bianca per l’arrivo di Bryan Dabo dalla Fiorentina