Calciomercato Bologna, al Bari piace Ilic. Per i pugliesi è il nuovo nome della difesa, dopo il prestito al Partizan

Il Bari è al lavoro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Selene, il club ha messo nel mirino Mihajlo Ilic, un giovane difensore serbo di proprietà del Bologna.

Nato nel 2003, Ilic ha appena concluso un’esperienza in prestito al Partizan Belgrado, dove ha avuto l’opportunità di accumulare minuti preziosi e crescere come giocatore. Il profilo del centrale serbo ha colpito il vice-direttore sportivo biancorosso, Valerio Di Cesare, che lo ha osservato di persona in due occasioni in patria, un chiaro segnale dell’interesse del Bari.

Tuttavia, resta da definire come si concretizzerà l’operazione. Il Bari sta considerando l’idea di un prestito con obbligo di riscatto, ma si tratta di un investimento significativo che richiede una riflessione attenta per non compromettere le risorse destinate ad altri reparti.

Il club biancorosso sta quindi valutando con attenzione la fattibilità di questo colpo, consapevole del potenziale del giovane serbo, ma anche della necessità di mantenere un equilibrio finanziario e tecnico per completare la rosa a disposizione di mister Caserta.