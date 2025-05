Calciomercato Bologna, scelti quattro intoccabili: non si muoveranno, obiettivo chiaro

Le ultime sulle possibili mosse di calciomercato del Bologna per la sessione estiva, con la scelta su alcune cessioni. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Ndoye, Castro, Ferguson, Beukema e Lucumi con il Bologna in vista del calciomercato estivo.

GLI INCEDIBILI – «La dirigenza rossoblù farà di tutto per cercare di trattenere in Emilia-Romagna i 4 pezzi pregiati della propria rosa: Ndoye, Castro, Ferguson e Beukema. Per quanto riguarda l’attaccante argentino, la sua intenzione pare sia quella di rimanere un altro anno al Bologna per crescere e maturare definitivamente; più incerto il futuro dello svizzero, che piace a tantissime squadre inglesi. Le altre pedine importanti, come detto, sono Beukema – che ha ricevuto i complimenti dl connazionale Van Basten – e Ferguson: per entrambi serviranno almeno 30 milioni. Il concetto, scrive il quotidiano, è semplice: o arrivano proposte indecenti o il Bologna non molla. Vale per tutti. Occhio invece a Lucumi: non rinnova, potrebbe partire».