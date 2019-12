Calciomercato Bologna: due idee per sostituire Dijks. I dettagli

Calciomercato Bologna, i felsinei devono fare i conti con la lunga assenza di Dijks per infortunio: ecco due nomi in orbita rossoblu

Il Bologna deve fare i conti con la lunga assenza forzata di Mitchell Dijks: il difensore olandese dovrà stare fermo per un periodo compreso tra i 2 e i 3 mesi.

Come riportato da Il Resto del Carlino, i felsinei si starebbero guardando intorno per sostituirlo: il primo nome è quello di Federico Dimarco dell’Inter, cercato con insistenza in estate. Interessa anche Antonio Barreca, lanciato da Mihajlovic al Torino, che sta trovando poco spazio al Genoa.