Calciomercato Bologna, idea Friedl per il dopo Tomiyasu

Calciomercato Bologna, se il giapponese dovesse partire i rossoblu avrebbero già individuato il sostituto adatto

Takehiro Tomiyasu ha sempre molte pretendenti in Premier League e una sua cessione non è ancora da escludere. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che segnala però un Bologna già attivo sul mercato in cerca del sostituto del duttile difensore giapponese.

Si tratta di Marco Friedl, classe 1998 in forza al Werder Brema. Dopo la retrocessione degli arancioverdi in seconda serie, l’austriaco potrebbe tentare l’avventura in un nuovo campionato.