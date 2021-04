Calciomercato Bologna, Mihajlovic punta Simeone

Calciomercato Bologna: l’allenatore rossoblù vuole un attaccante per la prossima stagione e avrebbe scelto Giovanni Simeone del Cagliari

Sinisa Mihajlovic non è per niente soddisfatto dell’attacco del Bologna. Il tecnico ha più volte evidenziato il problema dei suoi uomini di non riuscire a trovare la via del gol e, per questo motivo, avrebbe bisogno di un attaccante di razza, in grado di dare completezza e aggressività al reparto offensivo. Quale giocatore ha in mente Miha? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’identikit fornito dall’allenatore serbo corrisponderebbe a quello di Giovanni Simeone.

FUTURO – Quale sarà il suo futuro? Come abbiamo potuto notare, per Mister Semplici il Cholito non è sicuramente primo nelle gerarchie del Cagliari. Il più delle volte la scelta ricade su un ormai acciaccato Pavoletti o su un Alberto Cerri alla ricerca dell’occasione giusta per esplodere e farsi amare dai tifosi. Tutto ciò che sappiamo in questo momento è che l’attaccante figlio d’arte, al momento della firma del suo contratto con il Cagliari, ha richiesto una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Riuscirà Sinisa Mihajlovic a tentare, conquistare il Cholito e chiudere così un affare per il suo Bologna?