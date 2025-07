Calciomercato Bologna: priorità Pobega e i nomi per puntellare la difesa. Ecco come si sta muovendo il ds Sartori in entrata

Il calciomercato Bologna entra nella sua fase più calda, con la dirigenza rossoblù, guidata dall’uomo mercato Giovanni Sartori, impegnata su più fronti per costruire una squadra competitiva per Vincenzo Italiano. Il focus principale è sul centrocampo, dove un nome su tutti sta infiammando le trattative: quello di Tommaso Pobega.

Priorità Pobega: il Milan fissa il prezzo, il giocatore ha già scelto Bologna

Il ritorno di Tommaso Pobega sotto le Due Torri non è solo un’idea, ma un obiettivo concreto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista classe 1999 ha messo il Bologna in cima alla lista delle sue preferenze, un fattore chiave che potrebbe sbloccare l’operazione. Il Milan non considera il giocatore incedibile e ha aperto alla cessione, fissando una richiesta di circa 12 milioni di euro.

Attualmente esiste ancora una distanza con l’offerta del Bologna, ma i contatti sono costanti e proficui. La dirigenza, con Sartori in prima linea, sta lavorando con diplomazia per trovare un punto d’incontro che soddisfi tutte le parti. La volontà comune di chiudere l’affare è il vero motore della trattativa: il club rossoblù vuole il giocatore, Pobega vuole tornare a Bologna e il Milan è disposto a trattare. Questo scenario alimenta un forte ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.

Le alternative a centrocampo: da Pessina a Cerin, tutte le piste di Sartori

Nonostante la priorità sia Pobega, il Bologna non lascia nulla al caso e valuta profili alternativi di alto livello. Piace molto Matteo Pessina del Monza, giocatore che lo stesso Sartori stima sin dai tempi dell’Atalanta e che sarebbe perfettamente compatibile con la mediana a tre di Italiano. Tuttavia, il suo recente infortunio impone al club riflessioni attente sulla sua condizione fisica.

Resta viva, sebbene complicata, la pista che porta a Kristjan Asllani dell’Inter: il talento albanese è un profilo gradito, ma i costi dell’operazione sono al momento ritenuti proibitivi. Attenzione, infine, al nome nuovo: Adam Gnezda Cerin, 26enne sloveno del Panathinaikos, è un profilo seguito con grande interesse per la sua visione di gioco e dinamismo.

Difesa, caccia al sostituto di Erlic: spuntano Alderete e Candé

Anche il reparto arretrato è in evoluzione. Con la cessione imminente di Martin Erlic, la dirigenza è alla ricerca di un difensore centrale affidabile, preferibilmente mancino. Oltre ai nomi già noti di Niakaté (Braga), Alexsandro Ribeiro (Lille) e Salisu (Monaco), nelle ultime ore sono emerse due nuove candidature: Omar Alderete del Getafe e Fali Candé, reduce da una buona stagione con il Venezia. La priorità è chiara: garantire a Italiano un difensore di livello in grado di non far rimpiangere l’ormai ex colonna della difesa rossoblù.