Calciomercato Bologna, rinforzi in attacco: Lucca in cima alla lista

Calciomercato Bologna: i rossoblù cercano rinforzi in attacco e Sartori avrebbe messo Lucca in cima alla lista dei desideri

Il Bologna vuole rinforzarsi in attacco, non solo per sopperire all’ipotetica partenza di Arnautovic che piace alla Juventus come vice Vlahovic, ma anche per dare a Sinisa Mihajlovic più soluzioni in avanti.

E come riportato da La Repubblica, il nome in cima alla lista di Giovanni Sartori sarebbe quello di Lorenzo Lucca del Pisa. Il baby bomber sarebbe in vantaggio su Strand Larsen, dato che il Groningen non cede sul prezzo.