Calciomercato Bologna: si lavora al rinnovo di Orsolini. L'obiettivo è...

Calciomercato Bologna: si lavora al rinnovo di Orsolini, la società felsinea vuole blindare il suo giocatore simbolo. L’obiettivo è…

Riccardo Orsolini non è solo il calciatore più pagato del Bologna, ma ne è soprattutto l’uomo simbolo, un punto di riferimento tecnico e carismatico. Giunto alla sua nona stagione in rossoblù, l’esterno della nazionale è ora al centro di una nuova strategia del club: blindarlo con un ulteriore prolungamento di contratto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’ultimo accordo risale all’estate del 2023, quando si trovò un’intesa fino al 30 giugno 2027 sulla base di un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione. Quella cifra rappresenta oggi il tetto salariale fissato dalla società di Joey Saputo e ha reso Orsolini il giocatore più rappresentativo anche dal punto di vista economico. Tuttavia, lo scenario è destinato a evolversi presto. Con la calma ritrovata dopo un’intensa sessione di mercato, la dirigenza e l’agente del giocatore, Michelangelo Minieri, si siederanno al tavolo per discutere un nuovo prolungamento con conseguente adeguamento dello stipendio.

La volontà del Bologna è chiara e si è rafforzata dopo un’estate che ha visto diversi club manifestare interesse. Dall’Arabia Saudita è pervenuta un’offerta concreta da 25 milioni di euro, un segnale inequivocabile del valore del calciatore. Orsolini, però, è rimasto, confermando il suo legame con una piazza che considera una seconda casa. Se durante il ritiro estivo aveva giustamente sottolineato come le priorità della dirigenza fossero altre, ora la finestra per dialogare si è aperta. Pur senza sbilanciarsi in promesse eterne, consapevole delle dinamiche del calcio moderno, Orsolini a Bologna ha trovato la sua dimensione. La trattativa imminente mira a consolidare questo rapporto, premiando la sua fedeltà e il suo ruolo centrale nel progetto tecnico rossoblù.