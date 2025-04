Calciomercato Borussia, Guirassy può non lasciare la Champions. Spunta una clausola che potrebbe allontanarlo da Dortmund!

Con i suoi 13 gol, è attualmente in vetta alla classifica cannonieri del torneo. Serhou Guirassy lascia la Champions Leaguein grande stile, con una tripletta al Barcellona che gli vale quel primato, ma il futuro nella competizione dopo l’eliminazione, resta un incognita.

Attualmente 8a in classifica in Bundesliga, il Borussia Dortmund potrebbe non ritrovare subito la massima competizione continentale, almeno di un clamoroso colpo di scena nel calciomercato dei gialloneri.

Ad accendere le speranze di un suo ritorno in Champions per la prossima stagione, ci pensa dunque Sky Sports De. L’emittente, infatti, conferma la voce di una clausola presente sul contratto di Guirassy.

L’importo esatto non è chiaro, ma sembra che per una cifra compresa fra i 60 ed i 75 milioni di euro non servirà passare per una trattativa con il club che a questo punto potrebbe perdere il giocatore nel mercato estivo.