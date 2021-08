Brescia, Bisoli piace in Serie A: Cagliari e Samp se lo contendono

Calciomercato Brescia: nonostante l’inserimento del Cagliari, la Sampdoria resta in vantaggio per Bisoli: la situazione

Ore calde per il mercato della Sampdoria che, oltre alle uscite, dovrà cercare di fornire a Roberto D’Aversa alcune pedine per crescere. Dimitri Bisoli è a tal proposito uno dei nomi da tenere sotto osservazione in casa blucerchiata.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, la Doria sarebbe in vantaggio sul Cagliari nella corsa al centrocampista del Brescia. Il club blucerchiato, stando alla ricostruzione del quotidiano, avrebbe già in mente di girare in prestito, una volta trovato l’accordo con le Rondinelle, il giocatore alla Ternana in Serie B. Le prossime giornate saranno, in ogni caso, decisive.