Calciomercato Brescia: dopo Skrabb, nel mirino c’è Zajc

Calciomercato Brescia: dopo l’ufficialità dell’arrivo di Skrabb, la squadra di Cellino punta a riportare in Italia Zajc

Il Brescia si fionda sul mercato per aumentare la qualità della rosa per portare a casa l’obiettivo stagionale, ovvero la permanenza in Serie A. Dopo l’arrivo di Skrabb, è un altro l’obiettivo in casa Brescia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Massimo Cellino starebbe puntando a riportare in Italia Miha Zajc, attualmente in forza al Fenerbache con un passato all’Empoli.