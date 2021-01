Calciomercato Cagliari, Asamoah l’ultima idea per il centrocampo

Kwadwo Asamoah è l’ultima idea per il centrocampo del Cagliari: l’ex Juve e Inter è svincolato e potrebbe approdare in Sardegna

Kwadwo Asamoah è l’ultima idea per il centrocampo del Cagliari. I sardi pensano al centrocampista ex Juventus e Inter per dare un altro elemento di qualità ed esperienza a Eusebio Di Francesco, fresco di rinnovo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ghanese potrebbe arrivare: colpo a zero per Giulini dato che Asamoah è svincolato dopo l’addio all’Inter alla fine della scorsa stagione.

