Calciomercato Cagliari, assalto a Dominguez: c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna: le ultime sulla trattativa

Il Cagliari non ha alcuna intenzione di fermarsi e continua a lavorare senza sosta per regalare un rinforzo di qualità al proprio reparto avanzato. L’obiettivo numero uno per queste ultime, frenetiche battute di calciomercato è Benjamin Dominguez. Il talentuoso esterno offensivo argentino, arrivato in Italia con grandi aspettative ma finora impiegato con il contagocce, è stato individuato dalla dirigenza isolana come il profilo ideale per garantire imprevedibilità e strappi alla manovra offensiva. I contatti con l’entourage del ragazzo non si sono mai interrotti, mantenendo viva una pista che potrebbe infiammarsi nelle prossime ore.

Il nodo economico e l’analisi di Pedullà

Tuttavia, strappare il giocatore alla concorrenza e alle resistenze del suo attuale club non sarà un’operazione semplice. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Bologna non è disposto a fare sconti. I Felsinei credono nelle potenzialità dell’ex Gimnasia La Plata e, per lasciarlo partire, pretendono un’offerta economica congrua, superiore a quella presentata finora dai Rossoblù di Sardegna. È necessario, dunque, che il club del presidente Tommaso Giulini compia un ulteriore sforzo finanziario, migliorando la proposta sul piatto per convincere la controparte emiliana a liberare il classe 2003.

L’alleato in più: la volontà di Dominguez

In questo braccio di ferro, il Cagliari può contare su un alleato fondamentale: la volontà del calciatore. Nonostante le difficoltà iniziali nella trattativa tra le società, Dominguez ha lanciato segnali inequivocabili di apertura al trasferimento. L’esterno sudamericano è entusiasta della possibilità di approdare in terra sarda, dove avrebbe maggiori chance di giocare con continuità e mettere in mostra il suo repertorio tecnico. Forte di questo “sì” incassato dal giocatore, la dirigenza cagliaritana è pronta a formalizzare il rilancio decisivo. Con il gong finale del mercato ormai all’orizzonte, l’affare resta in bilico, ma l’ottimismo cresce: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la fumata bianca arriverà in tempo utile.

