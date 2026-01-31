Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Cagliari, assalto a Dominguez: c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna

Published

4 ore ago

on

By

Dominguez

Calciomercato Cagliari, assalto a Dominguez: c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna: le ultime sulla trattativa

Il Cagliari non ha alcuna intenzione di fermarsi e continua a lavorare senza sosta per regalare un rinforzo di qualità al proprio reparto avanzato. L’obiettivo numero uno per queste ultime, frenetiche battute di calciomercato è Benjamin Dominguez. Il talentuoso esterno offensivo argentino, arrivato in Italia con grandi aspettative ma finora impiegato con il contagocce, è stato individuato dalla dirigenza isolana come il profilo ideale per garantire imprevedibilità e strappi alla manovra offensiva. I contatti con l’entourage del ragazzo non si sono mai interrotti, mantenendo viva una pista che potrebbe infiammarsi nelle prossime ore.

Il nodo economico e l’analisi di Pedullà

Tuttavia, strappare il giocatore alla concorrenza e alle resistenze del suo attuale club non sarà un’operazione semplice. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Bologna non è disposto a fare sconti. I Felsinei credono nelle potenzialità dell’ex Gimnasia La Plata e, per lasciarlo partire, pretendono un’offerta economica congrua, superiore a quella presentata finora dai Rossoblù di Sardegna. È necessario, dunque, che il club del presidente Tommaso Giulini compia un ulteriore sforzo finanziario, migliorando la proposta sul piatto per convincere la controparte emiliana a liberare il classe 2003.

L’alleato in più: la volontà di Dominguez

In questo braccio di ferro, il Cagliari può contare su un alleato fondamentale: la volontà del calciatore. Nonostante le difficoltà iniziali nella trattativa tra le società, Dominguez ha lanciato segnali inequivocabili di apertura al trasferimento. L’esterno sudamericano è entusiasta della possibilità di approdare in terra sarda, dove avrebbe maggiori chance di giocare con continuità e mettere in mostra il suo repertorio tecnico. Forte di questo “sì” incassato dal giocatore, la dirigenza cagliaritana è pronta a formalizzare il rilancio decisivo. Con il gong finale del mercato ormai all’orizzonte, l’affare resta in bilico, ma l’ottimismo cresce: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la fumata bianca arriverà in tempo utile.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Marianucci Torino Marianucci Torino
Torino News4 ore ago Lorenzo Bosca

Marianucci Torino, il giocatore è arrivato a Caselle: le prime immagini – VIDEO

Marianucci Torino, ecco l’arrivo del giocatore granata a Caselle, le prime immagini del nuovo colpo dei piemontesi (Lorenzo Bosca –...
Change privacy settings
×