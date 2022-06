Calciomercato Cagliari: nuovo bomber per la B, piace Brunori. I sardi pensano all’attaccante del Palermo

Il Cagliari ha bisogno di giocatori in grado di segnare. Questo è quello che è emerso dopo la disastrosa stagione in Serie A. Le reti sono mancate in più occasioni e nei momenti decisivi del campionato della squadra sarda.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Cagliari si sarebbe fatta avanti per Matteo Brunori. L’attaccante ha dimostrato tutto il suo valore con la maglia del Palermo in Serie C. 28 reti totali tra regular season e playoff che valgono il titolo di centravanti più prolifico. La situazione, al momento, vede sull’attaccante di proprietà della Juventus gli occhi di altri tre club di Serie B: Pisa e le due neopromosse Bari e Modena.