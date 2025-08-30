Calciomercato Cagliari: Zé Pedro vicino all’arrivo in rossoblù per rinforzare la difesa. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

Il Cagliari è pronto a piazzare un colpo importante per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club rossoblù è in trattativa avanzata con il Porto per l’acquisto di Zé Pedro, difensore centrale portoghese classe 2000, attualmente sotto contratto con i “Dragões”.

Trattativa in fase calda

Il profilo di Zé Pedro è seguito dal Cagliari da diverse settimane. Nelle ultime ore i contatti con il Porto si sono intensificati, con l’obiettivo di portare il giocatore in Sardegna il prima possibile, così da metterlo a disposizione dell’allenatore già in vista della prossima stagione di Serie A. Le negoziazioni sono entrate in una fase cruciale: le due società stanno cercando la formula giusta per chiudere l’operazione. Il club isolano, guidato dal presidente Tommaso Giulini, lavora con determinazione per superare le resistenze della dirigenza portoghese.

La posizione del Porto

Il Porto, proprietario del cartellino, ha una linea chiara: niente prestiti secchi. Questa rigidità ha già portato al rifiuto di offerte simili da parte di altri club europei. Per convincere i lusitani, il Cagliari sta valutando due opzioni: un trasferimento a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le parti.

Chi è Zé Pedro

Zé Pedro è un difensore centrale di 1,87 m, noto per la sua solidità fisica, il senso della posizione e l’intelligenza tattica. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza sia nel campionato portoghese sia in competizioni europee. La sua duttilità gli consente di adattarsi a diversi moduli difensivi, caratteristica che lo rende un rinforzo prezioso per il Cagliari.

Un tassello chiave per la difesa rossoblù

L’arrivo di Zé Pedro rappresenterebbe un innesto strategico per il reparto arretrato, completando la linea difensiva e offrendo nuove soluzioni all’allenatore. La trattativa è ancora in corso, ma l’ottimismo cresce: il Cagliari punta a chiudere l’affare nei prossimi giorni per consegnare al tecnico un elemento di prospettiva e affidabilità.