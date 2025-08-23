Calciomercato Cagliari, si tenta il grande colpo: è duello con il Siviglia per quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: occhi su Martin Ortega, duello con il Siviglia per il difensore argentino

Il calciomercato Cagliari entra nel vivo con un nuovo obiettivo per la difesa: si tratta di Martin Ortega, terzino destro argentino classe 1999, finito nel mirino dei rossoblù e del Siviglia. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui entrambe le società avrebbero già avviato i primi contatti con il giocatore e il suo entourage, in vista di un possibile sbarco in Europa entro la fine dell’estate.

Ortega è un profilo interessante, apprezzato per la sua duttilità: pur essendo un terzino destro di ruolo, può essere impiegato anche come difensore centrale o esterno a tutta fascia, offrendo così diverse soluzioni tattiche. Cresciuto nei settori giovanili di Quilmes e Tigre, ha recentemente rifiutato proposte provenienti dal Brasile (tra cui Internacional e Corinthians) e dal Messico, segnale evidente della sua volontà di compiere il salto verso il calcio europeo.

Un altro aspetto che lo rende particolarmente appetibile nel calciomercato del Cagliari è la sua situazione contrattuale. Il suo accordo attuale scade il prossimo 31 dicembre, rendendolo un’opportunità a basso costo. Inoltre, possedendo il passaporto italiano, non andrebbe a occupare uno slot da extracomunitario: un dettaglio fondamentale per chi, come il Cagliari, lavora con attenzione al bilancio e alla costruzione di una rosa equilibrata.

Attualmente il Siviglia sembrerebbe leggermente in vantaggio, ma la trattativa è bloccata in attesa della cessione di Juanlu. Questo stallo apre uno spiraglio per il Cagliari, che ha già mosso i primi passi concreti da alcune settimane e punta a convincere Ortega con la possibilità di essere protagonista in Serie A. La dirigenza sarda è al lavoro per costruire una rosa più competitiva, e il profilo di Ortega si sposa con la filosofia di puntare su giovani motivati, con margini di crescita e ambizioni europee.

Il calciomercato del Cagliari potrebbe quindi regalare un colpo intelligente, in linea con la strategia del club: basso costo, impatto immediato e prospettiva di valorizzazione futura. Toccherà ora a Ortega decidere se accettare la sfida italiana o attendere sviluppi dalla Liga. La corsa è aperta.