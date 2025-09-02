Calciomercato Cagliari: il futuro di Marko Rog al Karagumruk è in bilico, gli aggiornamenti

Calciomercato Cagliari: il futuro di Marko Rog al Karagumruk è in bilico, tutti gli aggiornamenti e le ultimissime sui rossoblù

Nonostante le indiscrezioni sempre più insistenti, la trattativa per il trasferimento di Marko Rog, centrocampista croato classe 1995 del Cagliari, al Fatih Karagümrük sembra essersi arenata. Il giocatore, noto per la sua duttilità tattica e la capacità di abbinare qualità tecnica a intensità fisica, era dato a un passo dalla Turchia, ma secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna la situazione si è improvvisamente complicata.

L’operazione, che appariva ormai definita nei dettagli, ha subito una brusca frenata, lasciando Rog in una fase di incertezza professionale. Il Cagliari, guidato in panchina da Pisacane, tecnico capace nella gestione dei gruppi, resta in attesa di sviluppi concreti prima di prendere decisioni definitive.

Mercato turco ancora aperto: due settimane decisive

A differenza della Serie A, il calciomercato in Turchia è ancora aperto per due settimane. Questo margine temporale offre a Rog e al club rossoblù la possibilità di valutare nuove proposte, sia dal Karagümrük sia da altre società interessate.

Per il Cagliari, la cessione del centrocampista rappresenterebbe un’operazione strategica: da un lato permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi, liberando risorse economiche utili per eventuali innesti; dall’altro, significherebbe rinunciare a un elemento di esperienza internazionale, con oltre 150 presenze tra Serie A, Bundesliga e nazionale croata.

Un futuro ancora da scrivere

Il destino di Marko Rog resta appeso a un filo. Dopo una carriera segnata da momenti di grande rendimento ma anche da infortuni che ne hanno rallentato la continuità, il giocatore potrebbe trovare in Turchia una nuova occasione per rilanciarsi. Tuttavia, senza un accordo definitivo, il rischio è che resti in Sardegna almeno fino alla prossima finestra di mercato.

Le prossime due settimane saranno dunque decisive per capire se il centrocampista lascerà l’Isola per intraprendere una nuova avventura in Super Lig o se continuerà a vestire la maglia del Cagliari, contribuendo alla stagione in corso.