Calciomercato Cagliari: possibile ritorno di Nainggolan in Serie B nel caso di un cambio di proprietà

L’unico obiettivo del Cagliari in questa sessione estiva sarà quello di ricostruire la squadra in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da unionesarda.it, potrebbe verificarsi un clamoroso ritorno. Si tratterebbe di Radja Nainggolan che potrebbe di nuovo indossare la maglia rossoblù nel caso in cui ci fosse un cambio di proprietà. Il Ninja infatti, come sottolinea il portale, non si sarebbe lasciato troppo bene con la società.