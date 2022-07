Calciomercato Cagliari, si spinge per Lapadula: c’è l’offerta. Le ultime

Calciomercato Cagliari: i rossoblù vogliono rinforzare l’attacco con Lapadula, c’è l’offerta al Benevento

Il Cagliari continua a trattare con il Benevento per il prezzo del cartellino di Gianluca Lapadula. La distanza fra le parti è stata colmata e c’è la disponibilità a versare per intero i 2 milioni richiesti dalla società giallorossa. La formula di pagamento, secondo quanto riportato da Il Mattino, è il prestito con obbligo di riscatto. In questo caso il Benevento dovrebbe lavorare al rinnovo di un anno del contratto del centravanti.

Il problema resta come al solito sempre l’ingaggio di Lapadula. Nella società giallorossa, il peruviano percepisce 1,7 milioni di euro mentre i rossoblù propongono un triennale a cifre molto più basse che al momento l’entourage e gli agenti del calciatore non ritengono adeguate.

