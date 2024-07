Tiene banco in casa Cagliari la trattativa che vedrebbe il portiere Radunovic finire al Bari in questa sessione di calciomercato

Trattativa tra Cagliari e Bari per il portiere Boris Radunovic. Secondo Gianluca Di Marzio, i pugliesi che militano in Serie B avrebbero aumentato l’offerta sperando di chiudere l’accordo il prima possibile.

L’idea in casa rossoblu è quella di rinnovare il contratto per poi essere ceduto in prestito. Da non sottovalutare però l’interesse del Pisa.